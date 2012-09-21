〔国际油市〕亚洲柴油升水升至逾10个月高点,受惠于澳洲需求

路透新加坡9月21日电---亚洲柴油升水周五攀升至逾10个月高位,业内消息人士称由于炼厂维护,有来自澳洲的需求.

路透数据显示,含硫10ppm的柴油现货升水上涨0.07美元,至每桶较新加坡报价升水4.52美元.

交易商表示,Caltex Australia的Kurnell炼厂部分维护工作将持续到10月初,加之壳牌Clyde炼厂即将在9月底关闭,将持续提振油价.澳洲正在加大进口柴油.

交易商称,航煤升水微跌,因对美国西海岸的套利交易变得不那么有利可图.欧洲的需求也在下降.

交易商指出,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals向BP售出10月装运的航煤船货,每桶贴水0.8美元,较前批船货低0.2美元左右.

他们补充道,该公司也将向Mercuria出售含硫0.5%、10月装运的柴油船货,每桶较中东报价约升水2.75美元,也低于前批船货的升水3.05美元.(完)