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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 19:31 BJT

〔东南亚股市〕多数小幅收高,马来西亚股市表现最糟

路透曼谷9月21日电---东南亚股市周五多数收高,因主要央行的刺激举措仍对整体市场人气构成支撑,促使市场人士买进最近受压的大盘股.

印尼股市.JKSE上涨0.6%.

大宗商品和银行类股走强助力提振该地区多数其他市场.新加坡海峡时报指数.FTSTI收高0.5%.金光农业资源(GAGR.SI)上涨0.8%。

马来西亚股市.KLSE逆势下跌0.1%.该国交易所表示,当地机构卖超1.1亿马币(林吉特),外资买超1.23亿马币.

本周马来西亚股市收低1.2%,是东南亚表现最差的市场.其它市场本周有涨有跌.印尼股市下跌0.3%,泰国股市上涨0.8%,新加坡股市微升0.3%.

1122GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3078.23 15.62 +0.51 +16.32 2646.35

马来西亚 .KLSE 1623.70 -1.89 -0.12 +6.07 1530.73

泰国 .SETI 1286.26 3.58 +0.28 +25.45 1025.32

印尼 .JKSE 4244.62 27.11 +0.64 +11.06 3821.99

菲律宾 .PSI 5292.06 -2.91 -0.05 +21.05 4371.96

越南 .VNI 395.48 6.20 +1.59 +12.50 351.55

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(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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