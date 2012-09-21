〔国际油市〕亚洲燃料油市场现货价差扩大涨势,因日本似在囤积库存

路透新加坡9月21日电---亚洲燃料油市场周五扩大涨势,180-cst和380-cst燃料油现货价差双双升至一周最高位,因预计需求反弹.

根据路透估算,380-cst燃料油价差上涨0.30美元,至每吨较新加坡现货报价升水2.40美元,380-cst燃料油价差上涨1.10美元,至每吨较新加坡现货报价升水2.05美元.

业界消息人士称,据闻日本公用事业企业正在囤积燃料油库存,因发电需求增加.

Oil Companies Advisory Committee公布的数据显示,巴基斯坦8月进口了108.8万吨燃料油,较7月高出82%,因雨季增加了该国对以油为基础的发电厂的依赖.

但贸易商称,对该地区供应增多可能将打压市场人气.10月将流入的西方套利船货料较多,且有更多套利空间,因此更多船货可能将运往亚洲.

根据路透数据,东西方套利窗口扩大0.25美元,至每吨38.50美元.

马来西亚燃料油库存增加,大量伊朗燃料油流入,停泊在马来西亚东海岸.(完)