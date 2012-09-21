〔表格〕加拿大8月CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上升1.2%

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透9月21日电---加拿大统计局周五公布:
* 加拿大8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%,较上年同期上升1.2%
* 加拿大央行8月核心CPI较前月上涨0.3%,较上年同期上升1.6%
较上月(%) 较上年同期(%)
8月 7月 8月 7月
整体CPI +0.2 -0.1 +1.2 +1.3
加拿大央行核心CPI +0.3 -0.1 +1.6 +1.7
经季节调整 +0.4 -0.1 -- -- (完)
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--编译 于春红;审校 王洋
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
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