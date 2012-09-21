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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 20:37 BJT

〔表格〕加拿大8月CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上升1.2%

路透9月21日电---加拿大统计局周五公布:

* 加拿大8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%,较上年同期上升1.2%

* 加拿大央行8月核心CPI较前月上涨0.3%,较上年同期上升1.6%

较上月(%) 较上年同期(%)

8月 7月 8月 7月

整体CPI +0.2 -0.1 +1.2 +1.3

加拿大央行核心CPI +0.3 -0.1 +1.6 +1.7

经季节调整 +0.4 -0.1 -- -- (完)

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--编译 于春红;审校 王洋

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