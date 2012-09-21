〔欧洲政经〕IMF总裁敦促欧洲采取行动,关注焦点应超越欧债危机

路透华盛顿9月21日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五在接受采访时表示:

* 再度提振全球经济需要所有国家间的联合行动,而不只是联合讨论

* 政策制定者的关注焦点应超越欧元区债务危机,提出美国和日本的中期经济计划,并彻底解决导致五年前危机的金融业问题

* 欧洲目前需要在国家和地区层面上实施紧急协调行动,在未来几年欧洲将会如何的问题上需要有"锚定"的预期