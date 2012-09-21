〔欧洲政经〕IMF总裁敦促欧洲采取行动,关注焦点应超越欧债危机

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透华盛顿9月21日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五在接受采访时表示:
* 再度提振全球经济需要所有国家间的联合行动,而不只是联合讨论
* 政策制定者的关注焦点应超越欧元区债务危机,提出美国和日本的中期经济计划,并彻底解决导致五年前危机的金融业问题
* 欧洲目前需要在国家和地区层面上实施紧急协调行动,在未来几年欧洲将会如何的问题上需要有"锚定"的预期
* 长期而言对于美国财政政策需要锚定预期,以解决赤字和债务问题.(完)
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选