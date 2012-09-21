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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 22:12 BJT

〔美国热股〕苹果iPhone 5手机全球上市,股价上涨

路透9月21日电---苹果(AAPL.O)的iPhone 5手机周五在全球上市,使该公司的销售在年末假日季之前受到提振.而苹果的竞争对手三星电子(005930.KS)也加强了对其在重要技术专利方面的司法挑战.

苹果股价周五早盘上涨0.75%,报703.92美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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