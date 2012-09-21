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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 21:42 BJT

〔美国股市〕开高,受欧洲相关憧憬和苹果iPhone 5全球开售提振

路透纽约9月21日电---美国股市周五开高,因市场预期西班牙致力于实施改革措施,且苹果(AAPL.O)最新iPhone全球开售.

道琼工业指数.DJI上涨28.42点,或0.21%,报13,625.35点.标准普尔500指数.SPX上升3.74点,或0.26%,报1,464.00点,Nasdaq综合股价指数.IXIC升19.09点,或0.60%,报3,195.05点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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