〔美国股市〕开高,受欧洲相关憧憬和苹果iPhone 5全球开售提振

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结

路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。