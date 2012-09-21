〔美国热股〕沃尔玛计划在印度开设首批门店,股价上涨

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透9月21日电---沃尔玛(WMT.N)亚洲总裁兼执行长Scott Price在接受华尔街日报专访时表示,该公司计划未来在12至18个月内于印度开设首批门店.
该公司股价周五早盘上涨0.11%,报74.83美元.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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