〔美国热股〕联邦能源监管机构威胁将暂停摩根大通售电资格,但股价上涨

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透9月21日电---美国联邦能源监管机构周四威胁称,将暂停摩根大通(JPM.N)以市场价售电的权力,指称该行对当局进行误导.上述决定将导致摩根大通无法再涉足电力市场.
该公司股价周五早盘上涨近1%,报41.29美元.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
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