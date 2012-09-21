〔欧洲汇市〕英镑兑美元涨至近13个月高点,好于预期的借款数据提供支撑

* 英国公布部门净借款数据没有担忧的那么差,英镑上涨

* 市场传言西班牙不久可能寻求救助,也提供支撑

* 英国央行总裁金恩重申了对经济前景的悲观看法

路透伦敦9月21日电---英镑兑疲弱的美元周五涨至近13个月高点,之前公布的英国公布部门借款数据没有担忧的那么糟糕,而且市场传言西班牙不久可能请求援助,也激励了对风险较高货币的买需.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.5%至1.6310,升穿据称在1.6300美元的期权障碍,并触及2011年8月末以来的最高水平.英镑稍晚回吐部分涨幅,报1.6270.

英国央行数据显示,本次上涨推动英镑=GBP的贸易加权指数升至两周高点84.5.

英国8月公布部门借款数据稍好于预期,除金融行业干预之外的净借款为144.10亿英镑,分析师预估为150亿英镑.

"借款数据帮助英镑兑美元上涨,此外,市场揣测西班牙不久可能请求纾困,也对英镑提供支撑,"Caxton FX的高级客户经理Phillip Hoey表示.

"欧元强势是驱动货币走势的因素,这可以从欧元/英镑货币对的走势看出."

欧元兑英镑EURGBP=D4持稳,报0.80英镑,并由0.79785英镑的盘中低点反弹.欧元EUR=周五全线反弹,因市场揣测西班牙不久可能会寻求金融援助.

尽管英国借款数据稍好于预期,但赤字仍创下8月最高纪录.分析师表示,按目前走势,英国可能无法实现财政大臣奥斯本设下的减赤目标.