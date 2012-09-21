〔美国股市〕西班牙为申请纾困做准备,提振该国企业ADR上涨

美国股市：道琼工业指数上扬0.04%，纳斯达克指数收挫0.08%
根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约9月21日电---西班牙企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上扬,之前西班牙宣布新了的社会改革计划,希望满足国际纾困计划要求的条件.
西班牙在考虑冻结养老金,并加速实施提高退休年龄的计划,因该国努力削减支出以获得国际纾困.
受此影响,西班牙企业在美国股市挂牌交易的ADR上扬.宽带和电信提供商Telefonica (TEF.N)上涨0.09%,报14.54美元;西班牙国际银行(SAN.N)上涨0.15%,报7.94美元.
市场预期西班牙准备接受欧盟和欧洲央行纾困,提振全球股市周五收复跌幅.继过去四个交易日中三次收低之后,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3守住涨幅,给MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS的涨势提供脆弱支撑.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬0.17%,标普500指数.SPX微跌0.01%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上扬0.11%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收涨0.34%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA回落0.64%.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。