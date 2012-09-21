〔美国股市〕西班牙为申请纾困做准备,提振该国企业ADR上涨

路透纽约9月21日电---西班牙企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上扬,之前西班牙宣布新了的社会改革计划,希望满足国际纾困计划要求的条件.

西班牙在考虑冻结养老金,并加速实施提高退休年龄的计划,因该国努力削减支出以获得国际纾困.

受此影响,西班牙企业在美国股市挂牌交易的ADR上扬.宽带和电信提供商Telefonica (TEF.N)上涨0.09%,报14.54美元;西班牙国际银行(SAN.N)上涨0.15%,报7.94美元.

市场预期西班牙准备接受欧盟和欧洲央行纾困,提振全球股市周五收复跌幅.继过去四个交易日中三次收低之后,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3守住涨幅,给MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS的涨势提供脆弱支撑.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬0.17%,标普500指数.SPX微跌0.01%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上扬0.11%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收涨0.34%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA回落0.64%.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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