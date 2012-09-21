〔英国债市〕追随德债跌势走低,即将发售通膨保值公债令市场承压

路透伦敦9月21日电---英国政府公债周五回吐上日涨幅,表现逊于德国政府公债.英债的表现未受好坏不一的英国公共部门借款数据影响,而主要受该国即将发售通膨保值公债这一事件的压力.

10年期英债收益率(殖利率)日内收高4个基点,报1.84%,摆脱周四所及的八日低点.上日英债收益率下挫,受投资者风险意愿温和复苏,以及市场为下周通膨保值公债的登场预留空间影响.

"我们与其他核心市场走势一致,表现稍逊一些,部分是预期下周供应面带来的存续期方面的冲击,"Lloyds的英债策略师Eric Wand表示.

英国债务管理局(DMO)下周将标售2052年到期的通膨保值公债,票面利率为0.25%.Lloyds在给客户的报告中预计,新债供应量约为35亿-40亿英镑,定价料比2050年到期的通膨保值公债GBIL0H50=高1-2个基点.

分析师预计银团发售将在周二进行,与近来其他英债发售相同.Wand表示,在新债发售之前英债可能进一步走软.

12月英债期货FLGZ2结算价跌46个跳动点,报119.21,可比德债FGBLZ2跌21个跳动点.10年期英债与可比德债的利差走阔2个基点,至24个基点.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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