〔欧元债市〕德债价格下跌,因西班牙倾向于请求纾困

* 德债下跌,因风险意愿改善

* 西班牙逐步转向请求纾困,该国公债收益率下跌

* 意大利公债表现落后,之前该国下调增长预估

路透伦敦9月21日电---德国政府公债价格周五下跌,西班牙公债收益率(殖利率)也下降,因投资者在周末之前调整仓位.市场揣测西班牙准备请求纾困的气氛越来越浓,不过请求时间上的不确定性限制了其公债收益率的跌幅.

知情人数透露, 西班牙在考虑冻结养老金,并加速实施提高退休年龄的计划,因该国正努力削减支出以获得国际纾困.

但德国财长朔伊布勒称西班牙不需要援助,这突显出欧洲央行买债承诺所面临的政治挑战.欧洲央行称购买公债的条件是,求助国须首先正式申请援助.

"今天我们只是轧平仓位,和以往一样...我们拭目以待看会发生什么,"Rabobank的固定收益策略师Lyn Graham-Taylor表示.

"西班牙已经提前开始公债购买计划可能会要求进行的改革,这样做在政治上更好接受一些."

德债期货FGBLc1结算价报140.00,日内下跌21个跳动点,并摆脱盘中低点139.60.