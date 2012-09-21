〔全球金市〕金价守住涨幅,盘中升向年内高位

* 金价可能连涨第五周

* 美国期金未平仓合约再度触及一年高位

* 对冲基金经理的黄金看涨呼吁提振人气

路透纽约9月21日电---金价周五攀升,逼近年内高位,因技术动能和近期全球央行采取的刺激行动,促使投资者增加看涨押注.

以欧元计价的金价触及纪录高位,但稍后出现获利了结,使涨幅收窄.黄金本周仍可能录得第五周连涨.

技术图表上形成利好的"黄金十字交叉",且著名对冲基金经理Ray Dalio呼吁持有黄金期货,提振投资者对金市的信心.

交易商称,对执行价在较高水平的买权的大规模买盘可能进一步提振金价,因美国黄金期货未平仓合约连续第二日触及一年高位.

DoubleLine Capital LP的商品投资组合经理Jeffrey Sherman称,投资者曾大规模买入执行价在每盎司2,000美元的短期买权.

1711GMT,现货金XAU=上扬0.6%,报每盎司1,777.19美元,盘中触及1,787.20美元的高位,距离年内高位1,790.30美元不远.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价上扬9.70美元,报每盎司1,779.90美元.路透初步数据显示,收盘时成交量可能高于250日均值一致.

COMEX黄金期货未平仓合约周四攀升至一年高位483,107口,过去30天累积增加了约25%.

交易商称,如果金价回调,投资者选择放弃他们亏损的押注,新多头,或近期以更高价格购买期货的投资者可能导致市场波动性增加.另外,COMEX-10月合约将于下周二到期,这也增加了市场的波动性.

本周稍早,黄金50日移动均线向上穿过200日移动均线,形成了看涨黄金十字交叉,暗示金价的中期和长期动能变得越发利好.

其他贵金属中,现货银XAG=小涨0.3%,至每盎司34.68美元.现货铂金(白金)XPT=上扬0.9%,至每盎司1,635.24美元.现货钯金XPD=攀升1.4%,至669.25美元.

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1779.90 9.70 0.6% 13.6%

COMEX白银期货 SIN2 34.600 -0.018 -0.1% 23.9%

COMEX铂金期货 PLN2 1639.60 15.70 1.0% 17.1%

COMEX钯金期货 PAU2 672.00 10.90 1.7% 2.4%

现货金 XAU= 1777.19 10.00 0.6% 13.6%

现货银 XAG= 34.68 0.09 0.3% 25.2%

现货铂金 XPT= 1635.24 14.24 0.9% 17.4%

现货钯金 XPD= 669.25 9.15 1.4% 2.6%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=