〔金属期市〕期铜受刺激希望推动收涨,本周收跌1%

* 期铜结束两周连涨收跌,持于近四个半月高位

* 近期美国,中国和欧洲公布的疲弱制造业数据限制涨幅

* 期铅触及近八个月高位,因库存减少

路透纽约/伦敦9月21日电---铜价周五收涨,受助于市场冀望,全球主要央行近期推出的刺激举措将增加流动性,并在全球经济成长疲弱的形势下提振金属需求,尤其是中国的需求.

尽管期铜周五收涨,但本周收跌,结束两周连涨,因近期出炉的美国,欧洲和中国制造业数据不及预期,限制了期铜的大涨之势.自8月初以来,铜价累积上扬近14%.

Newedge的纽约金属交易组高级董事Michael Turek表示,"未见市场出现任何破坏性走势,事实上,铜价仍守在8,300美元附近,我认为这对市场比较有利."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高16.50美元,报每吨8,281.50美元.本周稍早触及8,422美元的四个半月高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上扬3.00美分,结算价报每磅3.7890美元,盘中交易区间为3.7705-3.8095美元,守在距离周三触及的四个半月高位3.8395美元不到2%的水平.

LME铜库存MCUSTX-TOTAL本周增加2,775吨,上海铜库存猛增10,428吨.

另外,全球精炼铜市场供应缺口进一步扩大.

国际铜业研究组织(ICSG)最新发布的月度报告显示,2012年上半年全球精炼铜供应缺口为47.3万吨,上年同期缺口为13.1万吨.

其他金属方面,期铅触及近八个月最高,因LME库存持续减少.三个月期铜CMPB3上扬1%,收报每吨2,288美元,盘中触及1月27日以来最高2,299.75美元.

自6月底以来,LME铅库存MPBSTX-TOTAL已累积减少约五分之一.

三个月期铝CMAL3上扬5美元,收报每吨2,115美元.三个月期锡CMSN3收报每吨20,725美元,周四最后买入价为每吨20,550美元.

以下为1749GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 378.45 2.55 +0.68 343.60 10.14

LME期铝 2115.50 5.50 +0.26 2020.00 4.73

LME期铜 8281.50 16.50 +0.20 7600.00 8.97

LME期铅 2287.00 22.00 +0.97 2035.00 12.38

LME期镍 18150.00 255.00 +1.42 18710.00 -2.99

LME期锡 20750.00 -650.00 -3.04 19200.00 8.07

LME期锌 2115.00 5.00 +0.24 1845.00 14.63

上海期铝 15740.00 40.00 +0.25 15845.00 -0.66

上海期铜 59710.00 400.00 +0.67 55360.00 7.86

上海期锌 15655.00 120.00 +0.77 14795.00 5.81

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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