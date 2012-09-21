〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货受周末前头寸调整推动上扬,本周收跌4.2%

路透9月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨,受周末前头寸调整推动,但新作12月合约CZ2本周收跌4.2%,交易商称,受累于一波基金结清多头头寸,以及美国的季节性收割压力.

欧洲交易商周五表示,韩国最大的饲料生产商Nonghyup Feed (NOFI)在全球范围内标购14万吨玉米和最多达7万吨的饲料用小麦.

一农业气象学家周五表示,美国玉米和大豆收割速度创纪录,且至少在下周,将保持较快速度,中西部中部和东部将有小雨,但对收割速度的影响不大.

MDA EarthSat Weather的一位气象学家Don Keeney表示,今天,密苏里州东南部,伊利诺伊州中部和东南部,印第安纳州多数地区,俄亥俄州和密歇根州将有阵雨,但雨量仅为0.10-0.50英寸,因此,不会使收割出现重大延迟.

指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.91-3/4美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.77-3/4美元.九天相对强弱指标(RSI)为36.

指标12月玉米期货合约CZ2收高2-1/4美分,结算价报每蒲式耳7.48-1/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为174,882口.(完)

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