〔芝加哥期市〕CBOT大豆收高,尾盘逢低承接抵消供应增加压力

路透9月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,盘中走势振荡,尾盘收涨.交易商称,是因为投资者在周末之前轧空仓位.

市场不时走低,因美国大豆收割加速和技术性卖盘施压.

尽管大豆最近上涨,近月大豆期货Sc1本周收低近7%,为一年来最大单周跌幅,因多头结清仓位,以及传言称大豆产出报告没有担忧的那么糟糕.

Informa Economics预计,2012年美国大豆种植面积为7,714.3万英亩,高于美国农业部(USDA)当前预估的7,610万英亩;并预计明年的种植面积为7,987.2万英亩.

生产商和分析师称,巴西大豆种植带的农户在降雨后开始抢种,因降雨为玉米丰收和大豆产量刷新纪录奠定基础.

USDA确认向韩国销售14万吨2012/13年交割的豆粕.

印度2012/13年豆粕出口料增长10%至550万吨,由于大豆产量提高.Prestige Group的负责人Davish Jain表示.

11月大豆期货SX2收涨5-1/4美分,报每蒲式耳16.24美元.

10月豆粕合约SMc1收涨2.5美元,报每短吨484.8美元.

10月豆油合约BOc1跌0.20美分,报每磅54.43美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为199,494口,豆粕期货为62,899口,豆油期货为96,831口.

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 748.25 2.25 0.3% 15.7%

CBOT大豆Sc1 1621.75 3.00 0.2% 35.3%

CBOT豆粕SMc1 484.50 2.20 0.5% 56.6%

CBOT豆油BOc1 54.45 -0.18 -0.3% 4.5%

CBOT小麦Wc1 897.25 17.75 2.0% 37.5%

CBOT稻米RRc1 1524.00 5.00 0.3% 4.3%

EU小麦BL2H0 264.00 2.75 1.1% 30.4%

NYMEX原油期货CLc1 93.06 0.64 0.7% -5.8%

道琼工业指数.DJI 13,607 10 0.1% 11.4%

现货金XAU= 1772.79 5.60 0.3% 13.4%

欧元/美元EUR= 1.2988 0.002 0.2% 0.3%

美元指数.DXY 79.3280 -0.0830 -0.1% -1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 774 19 2.5% -55.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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