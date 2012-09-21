〔美国债市〕长期美债价格下跌,受西班牙不久或请求纾困的传言打击

* 若西班牙请求纾困,将有利于风险较高资产

* 美联储政策或有利于中期公债

* 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特:就业市场状况促使其支持刺激政策

路透纽约9月21日电---美国长期公债价格周五在清淡交投中收低,因西班牙可能不久就会请求纾困的传言据说更有利于风险较高的资产.

中期债券表现出众,因投资者卖出短期债券买入收益率(殖利率)较高的债券,但他们因为担心长期通胀风险而避开30年期公债.

欧洲方面,知情人士告诉路透,西班牙在考虑冻结养老金,并加速实施提高退休年龄的计划,因该国正努力削减支出以获得国际纾困.

如果西班牙请求纾困,将使欧洲央行启动新的公债购买计划,并有可能缓解欧债担忧,因此降低对公债等避险资产的买需.

有报导称,西班牙准备好最早在9月27日请求欧洲央行援助,这"稍微激发了一些冒险意愿,"瑞银的执行董事和美国公债策略负责人William O'Donnell表示.

"在交投清淡中传来一丝利好风险意愿的消息,公债价格应声下跌,"他在谈及长期公债时表示.

30年期美债价格下跌6/32,收益率US30YT=RR报2.95%,略高于周四尾盘的2.94%.该债券上周下跌,本周的前四个交易日上涨.

尽管周五表现疲弱,30年债收益率本周降幅为6月初以来最大.

连涨四日之后,"我们可以预见,有幸在低点买入的投资者可能会获利了结,"O'Donnell表示.