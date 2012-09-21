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市场报道 | 2012年 9月 22日 星期六 04:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数小跌0.13%,Nasdaq指数收涨0.13%

路透纽约9月21日电---美国股市周五收盘基本持稳,抹去稍早因冀望西班牙将寻求援助而录得的涨幅.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI小跌17.46点,或0.13%,至13,579.47点;标准普尔500指数.SPX微跌0.11点,或0.01%,至1,460.15点.Nasdaq指数.IXIC小涨4.00点,或0.13%,至3,179.96点.

苹果(AAPL.O)小升0.2%,报700.10美元,从纪录高位705.07美元回落, iPhone 5在全球市场开始销售后,苹果股价触及纪录高位.

本周,道指收跌0.1%,标普500指数收挫0.4%,Nasdaq指数回落0.1%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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