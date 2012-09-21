〔美国股市〕道琼工业指数小跌0.13%,Nasdaq指数收涨0.13%

美国股市：道琼工业指数上扬0.04%，纳斯达克指数收挫0.08%
根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约9月21日电---美国股市周五收盘基本持稳,抹去稍早因冀望西班牙将寻求援助而录得的涨幅.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI小跌17.46点,或0.13%,至13,579.47点;标准普尔500指数.SPX微跌0.11点,或0.01%,至1,460.15点.Nasdaq指数.IXIC小涨4.00点,或0.13%,至3,179.96点.
苹果(AAPL.O)小升0.2%,报700.10美元,从纪录高位705.07美元回落, iPhone 5在全球市场开始销售后,苹果股价触及纪录高位.
本周,道指收跌0.1%,标普500指数收挫0.4%,Nasdaq指数回落0.1%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。