〔加拿大汇市〕加元兑美元基本持稳,因数据显示通胀温和

路透多伦多9月21日电---加元兑美元周五收盘基本持稳,原油和其他商品价格上扬带来的提振被温和的通胀数据所抵消.数据暗示,加拿大央行将不急于升息.

油价上涨,因供应忧虑和预期西班牙将寻求救助.

但加拿大8月通胀年率从7月的1.3%回落至1.2%,远低于央行设定的2%的目标.这巩固了加拿大央行短期内不会升息的预期.接受路透调查的分析师预期,8月通胀率在1.3%.

加元兑美元CAD=D4收报0.9764加元或1.0242美元,与周四收盘价0.9765加元或1.0241美元基本持平.

与加元/美元持平形成鲜明对照,欧元/美元今日走强,因市场臆测西班牙可能很快会要求金援.

消息人士透露,西班牙正在考虑冻结养老金与加快推进提高退休年龄的计划.目前该国正努力削减支出,以满足获得国际主权援助所需的条件.[ID:nSB1790506](完)

--编译 母红;审校 李军

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