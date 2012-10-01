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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 15:18 BJT

〔新兴汇市〕经济增长和西班牙忧债务虑拖累新兴亚币,市场交投沉闷

路透新加坡10月1日电---多数新兴亚洲货币周一下跌,因对于全球经济和西班牙债务状况的忧虑挥之不去,但在中国、香港和韩国长假期之际市场交投沉闷.

银行间投机客削减了马币MYR=MY、披索PHP=PDSP和坡元SGD=D3的多头仓位.坡元还受到了托管银行卖盘的打压.

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