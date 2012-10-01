特写：经济放缓不影响中国富人境外消费

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网提供并编译)
路透上海9月28日电（记者 Melanie Lee）---富有的中国游客花费25万元人民币前往犹他州狩猎麋鹿，或包下整个头等舱飞往法国进行家庭旅游，显示中国经济放缓并未影响富人们的消费欲望。
中国今年的黄金周加上中秋共有八天假期，海外旅行比较受欢迎，前往欧洲的旅行者们可不是穷游。
上海一名奢侈旅游经纪人Helen Shen表示，一个私营企业主定下了汉莎航空一个航班的整个头等舱，本月和另外三名家庭成员飞往巴黎。
尽管中国经济存在不确定性，Shen和其它很多奢华游经纪人一样，仍吸引到很多高管和富二代的消费。
“前往海外的富有中国人是游客、消费者和投资者的结合体。尽管大家都在说中国经济放缓，奢华游客户仍然负担得起，”奢华游公司Affinity China联合创始人Christine Lu说道。
这对奢侈品牌来说是个好消息，此前中国政府打击铺张浪费令大中华区需求前景蒙阴。
不过在世界其他地方，中国富人以出手大方而闻名。为了规避国内高昂的消费税，很多人每次出国都会购买大量奢侈品和高档化妆品。
“大多数出国的人经济条件都不错，海外购物还是比国内便宜很多。”洛杉矶奢侈品零售咨询师Renee Hartmann指出。
免税购物机构环球蓝联7月称，中国游客是免税店最大的客户，2011年消费21亿欧元（27亿美元），同比增长68%。
“欧元和英镑（的弱势）以及奥运会以后的影响增加了欧洲作为旅行目的地的吸引力，吸引中国游客前往购物。”携程网CTRIP.O旗下的高端旅游品牌鸿鹄逸游首席执行官游金章表示。
意大利时装品牌Brunello Cucinelli(BCU.MI)的设计师Brunello Cucinelli称，中国奢侈品需求仍然强劲。该公司一件开司米羊毛衫售价接近2,000欧元。
Cucinelli讲述了一个关于中国投资者的故事。一群中国投资者访问位于意大利中部Solomeo的该公司，对当地感到非常着迷，以至于询问花多少钱可以把整个村都买下来。
“中国人喜欢我们的产品。这是中国人的世纪。”Cucinelli说道。
今年的黄金周假期，大多数酷爱购物的中国游客还将选择欧洲和美国，因很多旅行是数月前就计划好的，但是亚洲纯粹的购物旅行可能受到冲击。
“香港和大陆的（黄金周整体）销售额可能下滑10-15%。”东方表行集团(0398.HK)零售总经理Lam Tung-hing认为。他提到经济担忧，以及很多客户更加青睐伦敦、巴黎和纽约，而非港澳。
不只是购物显示出中国富人未受经济放缓影响。高端游客还选择个性化体验，比如会见瑞士手表制造商百达翡丽（Patek Philippe）的家人，或是在慕尼黑进行基因检测。
Lu表示，Affinity China将组织葡萄酒行家前往法国波尔多旅行。Hua Luxury的Luke Song将带领中国旅行团前往欧洲驾驶赛车。
我爱狩猎（52Safari）俱乐部今年也表现不俗。该公司创始人Scott Lupien黄金周将发出三个狩猎旅行团。一对前往美国犹他州狩猎麋鹿的夫妇将支付25万元。
“这将是公司成立四年来最好的一个10月。需求比以往都大。”Lupien说道。（完）
--编译 李富强;审校 王燕焜
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