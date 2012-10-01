特写：经济放缓不影响中国富人境外消费

(本文由路透中文网提供并编译)

路透上海9月28日电（记者 Melanie Lee）---富有的中国游客花费25万元人民币前往犹他州狩猎麋鹿，或包下整个头等舱飞往法国进行家庭旅游，显示中国经济放缓并未影响富人们的消费欲望。

中国今年的黄金周加上中秋共有八天假期，海外旅行比较受欢迎，前往欧洲的旅行者们可不是穷游。

上海一名奢侈旅游经纪人Helen Shen表示，一个私营企业主定下了汉莎航空一个航班的整个头等舱，本月和另外三名家庭成员飞往巴黎。

尽管中国经济存在不确定性，Shen和其它很多奢华游经纪人一样，仍吸引到很多高管和富二代的消费。

“前往海外的富有中国人是游客、消费者和投资者的结合体。尽管大家都在说中国经济放缓，奢华游客户仍然负担得起，”奢华游公司Affinity China联合创始人Christine Lu说道。

这对奢侈品牌来说是个好消息，此前中国政府打击铺张浪费令大中华区需求前景蒙阴。

不过在世界其他地方，中国富人以出手大方而闻名。为了规避国内高昂的消费税，很多人每次出国都会购买大量奢侈品和高档化妆品。

“大多数出国的人经济条件都不错，海外购物还是比国内便宜很多。”洛杉矶奢侈品零售咨询师Renee Hartmann指出。

免税购物机构环球蓝联7月称，中国游客是免税店最大的客户，2011年消费21亿欧元（27亿美元），同比增长68%。

“欧元和英镑（的弱势）以及奥运会以后的影响增加了欧洲作为旅行目的地的吸引力，吸引中国游客前往购物。”携程网CTRIP.O旗下的高端旅游品牌鸿鹄逸游首席执行官游金章表示。

意大利时装品牌Brunello Cucinelli(BCU.MI)的设计师Brunello Cucinelli称，中国奢侈品需求仍然强劲。该公司一件开司米羊毛衫售价接近2,000欧元。

Cucinelli讲述了一个关于中国投资者的故事。一群中国投资者访问位于意大利中部Solomeo的该公司，对当地感到非常着迷，以至于询问花多少钱可以把整个村都买下来。

“中国人喜欢我们的产品。这是中国人的世纪。”Cucinelli说道。

今年的黄金周假期，大多数酷爱购物的中国游客还将选择欧洲和美国，因很多旅行是数月前就计划好的，但是亚洲纯粹的购物旅行可能受到冲击。

“香港和大陆的（黄金周整体）销售额可能下滑10-15%。”东方表行集团(0398.HK)零售总经理Lam Tung-hing认为。他提到经济担忧，以及很多客户更加青睐伦敦、巴黎和纽约，而非港澳。

不只是购物显示出中国富人未受经济放缓影响。高端游客还选择个性化体验，比如会见瑞士手表制造商百达翡丽（Patek Philippe）的家人，或是在慕尼黑进行基因检测。

Lu表示，Affinity China将组织葡萄酒行家前往法国波尔多旅行。Hua Luxury的Luke Song将带领中国旅行团前往欧洲驾驶赛车。

我爱狩猎（52Safari）俱乐部今年也表现不俗。该公司创始人Scott Lupien黄金周将发出三个狩猎旅行团。一对前往美国犹他州狩猎麋鹿的夫妇将支付25万元。

“这将是公司成立四年来最好的一个10月。需求比以往都大。”Lupien说道。（完）