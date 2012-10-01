(重温稿)〔台湾货币市场〕短率因季底效应发酵全面走升,资金情势吃紧

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 季底效应令资金全面吃紧
* 短率回升至上季底时水位
* 下周料微跌,但提存期结束前跌幅有限
记者 高洁如
路透台北9月28日电---台湾银行间短率周五明显弹升至约三个月前的水位.季底效应发酵令市场资金吃紧,银行苦等资金无门只能等待下周跨月以后再补;而票券商则开高利率吸收资金,令短率全面走扬.
6月第二季底时,短票利率升至0.87-0.88%,当时一周拆款高位也在0.87%,同于30天期央行存单水位.
市场调度人士指出,由于季底多家银行都有资本适足率规范问题,在不做跨月拆出、短票的情况下,多钱的仅向央行申报存单.在多数外商停止拆出之下,今日大型银行担负资金主要提供者的角色,在拆出及短票市场均大量供应资金,而也因今日新钱难觅,拆出一方主导性强,利率水位全面走升.
"今天要钱的就要和央行一样的利率,不然我报央行存单就好啦!"一位大型公营银行交易员表示.以一周的拆款为例,今日利率高位走高至比照央行30天期存单利率的0.87%,较上日升高25基点.
除此之外,交易员也表示,今日能够续作拆款合约的银行家数不多,而且今日是周末,准备数字放大为三日(倍),各方操作保守之下,还有不少本地银行还缺资金但苦无来源.因此只能等待下周月初再补.
交易员认为,下周一至三是提存期的最后三个交易日,预料银行可能因此还是会稍保守一些.因此即便跨月以后资金解禁,但预料利率下行的幅度仍有限,不会一下子回到先前的短率低位.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.383%,上日在0.400%;区间落在0.295-0.55%,上日在0.295-0.58%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.87%,上日在0.388-0.62%.
**短票成交利率也走高**
短票方面,交易员指出,今日一早就有大型票券商以0.85-0.86%的利率进场吸收资金,但情势愈来愈吃紧,后来还出现0.87%的短票以及0.87%的拆款.
票券商交易员则说,"开这么高的利率也没办法,我自己要活命啊!"
他们表示,这么紧俏的资金情势已是许久不见,以今天资金情势的紧张程度,只要有人要买票就会卖,利率高低还在其次.
但也有银行交易员表示,虽然今天短票利率成交上看0.87%的央行存单水位,但票券商卖的票天期很短,银行赚头有限.
展望下周,他们认为,因月初来临资金趋松,短票利率虽会走跌,但预料幅度可能不会太大.预料区间会在0.82-0.84%左右.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.85-0.86%;上日在0.82-0.83%.大型银行有少量成交在0.87%.
台湾央行今日共发行2,722亿台币存单.若相较存单到期金额2,990亿,存单发行余额减268亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期总额为1兆(万亿)812.5亿台币,存单分布情况为:周一4,336亿,周二80亿,周三2,489亿.周四为新一提存期开始,存单到期为502亿,周五到期3,405.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为638亿台币;累计至周日超额准备为2,425亿台币,加计前期1%的超额准备为3,387亿台币.
**公债RP利率也趋升**
公债10天期附买回(RP)利率则是持平至趋升.投信因季底遭赎回明显扩大,部分银行也缺积数,令资金调度的难度上升,证券商RP利率尚能持稳,但承做利率较低的票券商,为顺利取得资金,略为调高RP利率.
一大型票券商交易员表示,今日资金并不好调度,除有银行缺积数外,月底配合厂商发行票券也是因素.为了顺利筹得资金,无论公司债与公债的RP利率都调高约2个基点.
"看下午吧,不会紧到调不到钱."他说.
另一大型证券商交易员则指出,今日投信被赎回的量较上日增多,但银行端的资金状况还好,公债RP的成交利率大致不变.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则略提高至0.73-0.74%,上日为0.72-0.73%.(完)
--审校 林高丽
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