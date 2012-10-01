中国在美国媒体登广告 宣示对钓鱼岛的主权

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透9月28日电（记者 Jennifer Saba）---在世界各国领导人汇聚纽约出席联合国大会之际，中国在美国主要报纸刊登广告，宣示对钓鱼岛的主权。
中国官方英文报纸《中国日报》周五在《纽约时报》和《华盛顿邮报》刊登整版广告，以钓鱼岛及附属岛屿的图像作为背景，赫然写着“钓鱼岛属于中国”的大标题。
广告还称，钓鱼岛自古以来就是中国的领土。
钓鱼岛的归属权已成为中日关系恶化的一大热点。美国国务卿希拉里本周在联大敦促中日冷静对待钓鱼岛争端。
日本驻纽约领事馆发言人称，日本拥有钓鱼岛的所有权，但未对《中国日报》刊登上述广告发表评论。（完）
--编译 侯雪苹;审校 王燕焜
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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