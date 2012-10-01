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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:48 BJT

中国在美国媒体登广告 宣示对钓鱼岛的主权

路透9月28日电（记者 Jennifer Saba）---在世界各国领导人汇聚纽约出席联合国大会之际，中国在美国主要报纸刊登广告，宣示对钓鱼岛的主权。

中国官方英文报纸《中国日报》周五在《纽约时报》和《华盛顿邮报》刊登整版广告，以钓鱼岛及附属岛屿的图像作为背景，赫然写着“钓鱼岛属于中国”的大标题。

广告还称，钓鱼岛自古以来就是中国的领土。

钓鱼岛的归属权已成为中日关系恶化的一大热点。美国国务卿希拉里本周在联大敦促中日冷静对待钓鱼岛争端。

日本驻纽约领事馆发言人称，日本拥有钓鱼岛的所有权，但未对《中国日报》刊登上述广告发表评论。（完）

--编译 侯雪苹;审校 王燕焜

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