新型类SARS病毒不易在人与人之间传播--世卫组织

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透伦敦9月28日电（记者 Kate Kelland）---世界卫生组织（WHO）周五表示，最近发现的一种类SARS致命病毒看来不会轻易在人与人之间传播。这种病毒上周在伦敦一名卡塔尔患者身上发现。
世界卫生组织报告称，正在与国际合作伙伴一道，研究这种病毒带来的公共卫生风险。
“从目前掌握的信息来看，这种新型冠状病毒似乎不能轻易在人际间传播，”世卫组织发表的声明称。
该组织周日发布了全球预警，称最近去过沙特阿拉伯的一名49岁卡塔尔男子感染了一种新型病毒。沙特当地感染同一病毒的另一男子已经死亡。
这种新病毒具有严重急性呼吸道症候群(SARS)病毒的一些特征。2003年，中国爆发了SARS疫情，当时全球约8,000人感染，其中约十分之一丧生。（完）
--编译 王凤昌;审校 朱淑珍
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