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亚洲 | 2012年 9月 30日 星期日 09:49 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数走高,因海岬型船运价上涨

路透9月28日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,受海岬型船舶活动增加所推动.

波罗的海乾散货运价指数上涨22点或2.95%至766点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨73点至1,621点,日均获利上涨11.5%或829美元至8,039美元,为逾八个月最高位.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一.经纪商称,铁矿石价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

铁矿石价格周五持稳,市场活动有限,因中国将迎来长达一周的假期.

"中国下周将进入黄金假期周,市场很可能保持相对淡静,"Arctic证券公司的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称.

他指出,"过去两周市场里的一些活动是交易商在假期前的动作,对推高船舶运费起到一些影响."

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI上涨7点至425点,日均获利增加53美元至3,389美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下滑44美元至6,893美元,超灵便型船舶的日均获利下降66美元至8,676美元.

波罗的海乾散货运价指数自上周以来已跌去1.03%,今年迄今跌幅累计达55.92%.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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