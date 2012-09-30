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亚洲 | 2012年 9月 30日 星期日 09:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 64.68 -1.07 -1.63 1451210

搜狐 (SOHU.O) 42.09 +0.26 +0.62 419677

网易 (NTES.O) 56.14 +1.17 +2.13 1735449

百度 (BIDU.O) 116.89 +2.30 +2.00 6229938

亚信科技 ASIA.O 11.71 -0.27 -2.25 173357

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.82 +0.22 +1.41 2489999

联电 (UMC.N) 2.05 -0.04 -1.91 1098137

日月光 (ASX.N) 3.73 -0.05 -1.32 273862

矽品精密 (SPIL.O) 5.51 +0.04 +0.73 400195

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 24627

友达 (AUO.N) 3.48 -0.21 -5.69 225887

中华电信 (CHT.N) 31.75 +0.04 +0.13 49432

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.74 -0.25 -0.60 973394

香港

中国移动 (CHL.N) 55.36 -0.19 -0.34 107331

中国联通 (CHU.N) 16.31 -0.05 -0.31 154310

中国电信 (CHA.N) 57.97 +0.10 +0.17 18903

中芯国际 (SMI.N) 1.80 -0.01 -0.55 20275

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.14 +0.03 +0.73 9521

(完)

--整理 白云

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