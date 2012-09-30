《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月28日

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 64.68 -1.07 -1.63 1451210
搜狐 (SOHU.O) 42.09 +0.26 +0.62 419677
网易 (NTES.O) 56.14 +1.17 +2.13 1735449
百度 (BIDU.O) 116.89 +2.30 +2.00 6229938
亚信科技 ASIA.O 11.71 -0.27 -2.25 173357
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.82 +0.22 +1.41 2489999
联电 (UMC.N) 2.05 -0.04 -1.91 1098137
日月光 (ASX.N) 3.73 -0.05 -1.32 273862
矽品精密 (SPIL.O) 5.51 +0.04 +0.73 400195
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 24627
友达 (AUO.N) 3.48 -0.21 -5.69 225887
中华电信 (CHT.N) 31.75 +0.04 +0.13 49432
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.74 -0.25 -0.60 973394
香港
中国移动 (CHL.N) 55.36 -0.19 -0.34 107331
中国联通 (CHU.N) 16.31 -0.05 -0.31 154310
中国电信 (CHA.N) 57.97 +0.10 +0.17 18903
中芯国际 (SMI.N) 1.80 -0.01 -0.55 20275
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.14 +0.03 +0.73 9521
(完)
--整理 白云
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000