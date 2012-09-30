〔全球汇市〕9月25日止当周美元空仓规模达到2011年8月以来最高--CFTC

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透纽约9月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周增持美元空头仓位,规模达到逾一年最高位.
9月25日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的100.5亿美元增至179.6亿美元,为去年8月初以来最高,也为连续第三周持美元净空仓.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
在美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺为疲弱美国经济进一步注资后,投资人抛售美元.金融体系的美元流动性因此泛滥,美元币值受到打压.
美元指数.DXY本月以来已下跌1.6%,在此期间,欧洲央行亦出台旨在降低受困欧元区国家借款成本的购债计划.
那提振了欧元EUR=人气,欧元9月上涨了2.2%.
因此,欧元净空仓9月25日止当周继续下降,从前周的73,482口降至50,238口,比今年1月创下的纪录高位逾170,000口低出许多.
CFTC报告亦显示,市场冒险意愿上升,澳元,加元和英镑净多仓均增加.
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月25日当周 9月18日当周
多头仓位 47,318 41,500
空头仓位 26,207 26,024
净仓位 21,111 15,476
欧元(125,000欧元为1口)
9月25日当周 9月18日当周
多头仓位 53,345 48,817
空头仓位 103,583 122,299
净仓位 -50,238 -73,482
英镑(62,500英镑为1口)
9月25日当周 9月18日当周
多头仓位 60,809 52,597
空头仓位 33,672 38,185
净仓位 27,137 14,412
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月25日当周 9月18日当周
多头仓位 13,567 13,626
空头仓位 14,471 18,153
净仓位 -904 -4,527
加元(100,000加元为1口)
9月25日当周 9月18日当周
多头仓位 123,643 126,688
空头仓位 18,297 14,807
净仓位 105,346 111,881
澳元(100,000澳元为1口)
9月25日当周 9月18日当周
多头仓位 119,144 117,009
空头仓位 29,582 47,763
净仓位 89,562 69,246
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月25日当周 9月18日当周
多头仓位 23,389 20,402
空头仓位 3,424 3,797
净仓位 19,965 16,605
(完)
--编译 白云;审校 程琳
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000