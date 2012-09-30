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亚洲 | 2012年 9月 30日 星期日 10:59 BJT

〔全球汇市〕9月25日止当周美元空仓规模达到2011年8月以来最高--CFTC

路透纽约9月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周增持美元空头仓位,规模达到逾一年最高位.

9月25日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的100.5亿美元增至179.6亿美元,为去年8月初以来最高,也为连续第三周持美元净空仓.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

在美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺为疲弱美国经济进一步注资后,投资人抛售美元.金融体系的美元流动性因此泛滥,美元币值受到打压.

美元指数.DXY本月以来已下跌1.6%,在此期间,欧洲央行亦出台旨在降低受困欧元区国家借款成本的购债计划.

那提振了欧元EUR=人气,欧元9月上涨了2.2%.

因此,欧元净空仓9月25日止当周继续下降,从前周的73,482口降至50,238口,比今年1月创下的纪录高位逾170,000口低出许多.

CFTC报告亦显示,市场冒险意愿上升,澳元,加元和英镑净多仓均增加.

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月25日当周 9月18日当周

多头仓位 47,318 41,500

空头仓位 26,207 26,024

净仓位 21,111 15,476

欧元(125,000欧元为1口)

9月25日当周 9月18日当周

多头仓位 53,345 48,817

空头仓位 103,583 122,299

净仓位 -50,238 -73,482

英镑(62,500英镑为1口)

9月25日当周 9月18日当周

多头仓位 60,809 52,597

空头仓位 33,672 38,185

净仓位 27,137 14,412

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月25日当周 9月18日当周

多头仓位 13,567 13,626

空头仓位 14,471 18,153

净仓位 -904 -4,527

加元(100,000加元为1口)

9月25日当周 9月18日当周

多头仓位 123,643 126,688

空头仓位 18,297 14,807

净仓位 105,346 111,881

澳元(100,000澳元为1口)

9月25日当周 9月18日当周

多头仓位 119,144 117,009

空头仓位 29,582 47,763

净仓位 89,562 69,246

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月25日当周 9月18日当周

多头仓位 23,389 20,402

空头仓位 3,424 3,797

净仓位 19,965 16,605

(完)

--编译 白云;审校 程琳

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