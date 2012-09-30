〔货币市场〕Libor改革可能加剧该利率波动,并推高部分融资成本

路透纽约9月28日电---周五宣布的伦敦银行间拆放款利率(Libor)改革不太可能导致市场出现大转变,不过有人认为,这方面变化还是可能给短期银行间融资造成一些动荡,并至少略微推高拆借利率.

尽管监管方保证会加强监督,但由于Libor将继续通过对融资成本的调查结果来确定,所以部分市场参与人士依然担心,既提供报价又有大规模利率互换业务的银行会存在利益冲突.

英国金融服务监管局(FSA)推出了包含10点内容的计划,来修复Libor问题,但其认为该利率已经根深蒂固不可取代,而且也很难找到其它可以替代Libor的市场利率. [ID:nSB1802488]

改革内容包括,扩大Libor报价行范围,以及要求报价行用其它市场借款成本来证明自己的报价等.

目前还无法判断新变动对市场影响如何,不过很大程度上将取决于哪些银行加入报价小组.

许多人认为,由于监管方和公众对制定过程的审视程度上升,报价行就很难再从中牟利.

FSA周五报告还建议,通过立法赋予监管者在必要时强制银行提交报价的权力.

如果报价小组扩大到评级较低的银行,以及在短期市场借款不那么频繁的银行,那么银行间拆借利率可能会上升.

摩根大通货币市场分析师Alex Roever称:"整体上我认为更多银行加入就意味着指标利率会上升,因为那些不像在批发(趸售)市场上那么有效的银行也参与进来,就往往会支付更高的利率."

Roever认为,要求报价时提供市场借款利率参考,可能会加剧利率波动.他指出,自从6月巴克莱了结美国商品期货交易委员会(CFTC)对它的指控后,提供的Libor报价就出现更大起伏.

和解条件就包括要求巴克莱提供其他借款利率,作为Libor报价的参考,这些利率包括巴克莱的商票和存款证利率,参考市场包括隔夜指数互换、期货和回购等.

一些市场人士还担心互换交易商可能会继续试图影响Libor的制订,因为一丁点变动都可能给那些有着利率衍生品仓位的银行带来很大盈亏.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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