《美股一周展望》股市多头关注西班牙局势、贝南克讲话与就业数据

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透纽约9月28日电---进入10月份,华尔街将迎来繁忙的第一周.这一周将有全球制造业数据及美国就业数据出炉,市场对此预期不高,但也意味着可能会有意外之喜,从而有助于提振市场人气.
标准普尔500指数.INX.SPX周五虽然创下6月来最大周线百分比跌幅,却收获了不错的季度涨幅.该指数第三季收高5.9%,为2010年以来同期表现最佳.周线收低1.3%.
本月早些时候,该指数一度触及2007年底以来最高.不过在经济形势艰难之际,该指数能否守住涨势仍具有不确定性.这部分解释了过去几天指数回落的原因.
标普500指数9月中旬触及1,474.51点高位后,回落逾2%.升到1,500点似乎也有可能,但未来一周也可能受到众多经济及全球事件的强大阻碍.
多头在押注本周西班牙预算案将是西班牙求援的前奏.此举将被视作该国财政重新得到控制的第一步,也会部分扫清市场对欧元区危机的不确定感.
下周市场催化剂还包括货币政策.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将于周一发表讲话,最近一次美联储会议纪录也将于周内晚些时候公布.未来一周事件还有欧洲央行、英国央行和日本央行会议.
"我认为如果事情朝着积极方向发展,西班牙寻求援助,欧洲央行宣布有利(于西班牙)的援助条件,日本央行宣布更多货币干预举措,那么下周可能会反弹."Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示.
"如果西班牙和欧洲央行不这样做,市场可能进一步横盘振荡.如果拉霍伊表示不需要救援,就会构成利空."
欧洲央行和英国央行定于周四开会,日本央行会议周五结束.
**制造业、就业和总统竞选辩论**
中国制造业与企业状况数据将给数据密集的一周揭开序幕.周一公布的制造业采购经理人指数(PMI)料显示制造业活动连续第二个月萎缩.
供应管理协会(ISM)周一将公布9月美国制造业PMI,预计也将显示继续萎缩,但可能略好于8月.ISM周三还将公布美国服务业PMI,可能显示服务业增速略微放缓.
"周末有中国经济数据,下周一将看到市场如何作出反应."USAA Investment Management股票投资副总裁Wasif Latif称.
"市场似乎抱有数据欠佳的预期,这意味着如果数据不那么坏,可能利好市场."Latif称.
将于周五公布的美国9月非农就业岗位预计增加11.5万个,失业率预计小升0.1个百分点至8.2%.
在就业数据公布前,美国总统选举的三场辩论将展开第一场,定于周三晚间进行.近期民调数据显示现任总统奥巴马领先且支持率上升,但若就业数据疲软,可能给共和党候选人罗姆尼带来希望.
"如果罗姆尼(在辩论中)没有非常强的表现,翻不了盘,总统就要赢了."Harbor Advisory Corp首席投资官Jack de Gan表示.
他称,民调显示出来的趋势消除了市场对总统选举的一些不确定感.他并补充称,周三晚间总统辩论发生的所有事情,可能都比不上周四欧洲央行和西班牙有关的消息.
"我想市场会遵从总统目前领先的事实,除非很重大的事情发生,否则(他)将占上风."(完)
--编译 程琳;审校 白云
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000