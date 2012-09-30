《美股一周展望》股市多头关注西班牙局势、贝南克讲话与就业数据

路透纽约9月28日电---进入10月份,华尔街将迎来繁忙的第一周.这一周将有全球制造业数据及美国就业数据出炉,市场对此预期不高,但也意味着可能会有意外之喜,从而有助于提振市场人气.

标准普尔500指数.INX.SPX周五虽然创下6月来最大周线百分比跌幅,却收获了不错的季度涨幅.该指数第三季收高5.9%,为2010年以来同期表现最佳.周线收低1.3%.

本月早些时候,该指数一度触及2007年底以来最高.不过在经济形势艰难之际,该指数能否守住涨势仍具有不确定性.这部分解释了过去几天指数回落的原因.

标普500指数9月中旬触及1,474.51点高位后,回落逾2%.升到1,500点似乎也有可能,但未来一周也可能受到众多经济及全球事件的强大阻碍.

多头在押注本周西班牙预算案将是西班牙求援的前奏.此举将被视作该国财政重新得到控制的第一步,也会部分扫清市场对欧元区危机的不确定感.

下周市场催化剂还包括货币政策.美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将于周一发表讲话,最近一次美联储会议纪录也将于周内晚些时候公布.未来一周事件还有欧洲央行、英国央行和日本央行会议.

"我认为如果事情朝着积极方向发展,西班牙寻求援助,欧洲央行宣布有利(于西班牙)的援助条件,日本央行宣布更多货币干预举措,那么下周可能会反弹."Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示.

"如果西班牙和欧洲央行不这样做,市场可能进一步横盘振荡.如果拉霍伊表示不需要救援,就会构成利空."

欧洲央行和英国央行定于周四开会,日本央行会议周五结束.

**制造业、就业和总统竞选辩论**

中国制造业与企业状况数据将给数据密集的一周揭开序幕.周一公布的制造业采购经理人指数(PMI)料显示制造业活动连续第二个月萎缩.

供应管理协会(ISM)周一将公布9月美国制造业PMI,预计也将显示继续萎缩,但可能略好于8月.ISM周三还将公布美国服务业PMI,可能显示服务业增速略微放缓.

"周末有中国经济数据,下周一将看到市场如何作出反应."USAA Investment Management股票投资副总裁Wasif Latif称.

"市场似乎抱有数据欠佳的预期,这意味着如果数据不那么坏,可能利好市场."Latif称.

将于周五公布的美国9月非农就业岗位预计增加11.5万个,失业率预计小升0.1个百分点至8.2%.

在就业数据公布前,美国总统选举的三场辩论将展开第一场,定于周三晚间进行.近期民调数据显示现任总统奥巴马领先且支持率上升,但若就业数据疲软,可能给共和党候选人罗姆尼带来希望.

"如果罗姆尼(在辩论中)没有非常强的表现,翻不了盘,总统就要赢了."Harbor Advisory Corp首席投资官Jack de Gan表示.

他称,民调显示出来的趋势消除了市场对总统选举的一些不确定感.他并补充称,周三晚间总统辩论发生的所有事情,可能都比不上周四欧洲央行和西班牙有关的消息.

"我想市场会遵从总统目前领先的事实,除非很重大的事情发生,否则(他)将占上风."(完)