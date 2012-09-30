〔西班牙财政〕明年债务将上升,受对银行及地方政府注资和融资成本影响

路透马德里9月29日电---西班牙周六公布的预算案显示,该国债务水平明年将上升,因中央政府向财政紧张的地方政府和银行体系注资,且再融资成本节节攀升.这将加大该国政府申请援助的压力.

据西班牙政府提交给议会的待批文件显示,西班牙债务与国内生产总值(GDP)之比在2013年底将达到90.5%,为2008年地产泡沫破裂之前水准的近三倍.

此预算案拟在明年减支约130亿欧元(167亿美元),主要通过进一步削减公共部门薪水,以及教育、医保、社会服务等方面的支出来实现,这些已在实施中的减支措施很不受欢迎,民众因此举行抗议紧缩措施的示威活动.

"这是份紧缩预算案,但将帮助我们度过持续了很长时间的经济危机,并再次彰显西班牙是欧洲地区值得信赖的伙伴,"西班牙预算部长蒙特罗在介绍预算案后对记者表示.

西班牙处在欧债危机漩涡中心,焦虑不安的投资者因担心该国政府在衰退加深的情况下无力控制财政,要求获得更高的溢价才愿意持有西班牙债券.

西班牙富裕的东北部地区加泰罗尼亚闹独立,国内主要城市爆发街头示威活动,令外界担忧西班牙是否有能力在不求援的情况下解决自己的问题.

数千名抗议者周六聚集在马德里Prado博物馆和议会大楼之间的Neptune广场,举行本周来第三次示威活动,表达对政界人士的愤怒,不满他们牺牲国家福利去援助经营不善的银行.

"这必须要改变.我们必须让他们看到,我们不是反体制的少数派,而是代表西班牙不满民意的多数派.看看失业率有多高就知道了,"44岁的公立学校教师Montse说到.她与失业的丈夫和11岁的女儿一起参加了示威游行.

西班牙失业率比欧盟平均失业率高出逾一倍,26岁以下的劳动适龄人群中有一半人找不到工作,业务不振的企业纷纷裁掉他们无力支付薪水的员工.

西班牙总理拉霍伊一拖再拖,不申请援助,不过本周通过了改革和预算计划,在很多人看来,这是该国为达到国际援助可能附加的条件而预先作出的努力.

口口声声说自己在考虑申援背后条件的拉霍伊预计会等到加利西亚(Galicia)等地区完成选举后才会有所行动.

西班牙失业率和通胀率图表:(link.reuters.com/wuf25s)

西班牙经济图表:(r.reuters.com/pas57s)

西班牙债务和债券收益率图表:(link.reuters.com/syb88s)

**借款需求上升**

由于经济衰退持续,西班牙预算案详细规定,医疗保健、教育、失业补助方面的支出将分别削减3.1%、14.4%和6.3%.

西班牙还将把用于扶持商业、旅游业、中小企业企业的国家资金规模削减18.8%,基础设施支出将减少13.5%.

明年西班牙政府将增加对国际市场融资的依赖,总债券发行需求为2,072亿欧元,2012年为1,861亿欧元.

预算案显示,随着指标10年期公债收益率升至接近6%上方无以为继的水准,西班牙债务融资成本2013年预计将增至386亿欧元,相当于GDP的3.6%.

西班牙财政部2013年必须支付1,592亿欧元用于债务赎回,略高于2012年的1,532亿欧元.

该国财政部的文件显示,债务与GDP之比上升,是因为经济危机和公共账户上政府工具的影响.

这些工具包括电力赤字债券计划,给地区政府的服务提供商资金,爱尔兰、希腊、葡萄牙援助金中西班牙的份钱,以及国内银行的资本重组贷款.

该预算案的前提假设是,2013年GDP按年萎缩0.5%.但大多数分析师预计西班牙经济萎缩程度会更深.

**赤字跳增**

预算部长蒙特罗表示,西班牙今年将达到欧洲规定的公共赤字目标,但如果计入对银行业的援助,赤字规模将跳升逾1个百分点.

他表示,如果不计拨给银行的资金,西班牙今年的赤字规模将可能相当于GDP的6.3%,但如果计入金援因素,赤字与GDP之比将为7.4%.(完)