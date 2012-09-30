〔美国经济〕失业潮席卷美国,货币宽松无济于事--达拉斯FED总裁费希尔

路透美国德州理查森9月28日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示,目前"失业潮席卷"美国,经济增长停滞,而通胀却"不是问题",但宽松货币政策不是问题的解决之道.费希尔是美联储(FED)立场最为强硬的决策者之一.

"经济的复苏状况非常让人失望,"费希尔在得克萨斯大学对一团体表示.

但他表示,在税收政策和监管缺乏确定性的情况下,"全球所有货币宽松措施"都不会让企业恢复招聘.

费希尔解释到,这一推论的麻烦之处在于,只要税收政策没有确定,企业就没有办法作出招聘决定.尤其让人担心的是今年底即将出现的"财政悬崖",即一系列减支增税措施.

"用短期方法解决财政悬崖问题只会让人尽可能不作招聘决定,高失业率肆虐的状况将持续,"费希尔说.

三年多来,美国失业率一直高于8%,通胀率目前低于美联储2%的目标位.

费希尔曾反对推出新一轮刺激措施,他认同目前的问题在于就业和让民众再就业,但他担心美联储可能偏离通胀这一工作重心.

"我的确认为,如果我们为了实现就业目标,而放弃控制通胀和通胀预期的目标,是件危险的事情,"他在演讲后对记者表示."我们必须小心地兼顾通胀和就业这两方面."

**退出当前政策?**

费希尔跟其他一些立场更为强硬的同事一样,他反对进一步放宽政策,也是因为担心一旦美联储需要退出宽松政策时会发生什么.

"我们以前从来没有遇到过这种情形,所以我们中间没有人知道如何从像大海一样的流动性资金池中游出来.我担心我们是在作茧自缚,"他说到.

他还表示担心如果购债计划真的提振了经济,利率开始上升,美联储被迫承担数万亿美元债券组合产生的损失"会是什么样的状况".(完)