〔美国经济〕失业潮席卷美国,货币宽松无济于事--达拉斯FED总裁费希尔

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透美国德州理查森9月28日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周五表示,目前"失业潮席卷"美国,经济增长停滞,而通胀却"不是问题",但宽松货币政策不是问题的解决之道.费希尔是美联储(FED)立场最为强硬的决策者之一.
"经济的复苏状况非常让人失望,"费希尔在得克萨斯大学对一团体表示.
但他表示,在税收政策和监管缺乏确定性的情况下,"全球所有货币宽松措施"都不会让企业恢复招聘.
费希尔解释到,这一推论的麻烦之处在于,只要税收政策没有确定,企业就没有办法作出招聘决定.尤其让人担心的是今年底即将出现的"财政悬崖",即一系列减支增税措施.
"用短期方法解决财政悬崖问题只会让人尽可能不作招聘决定,高失业率肆虐的状况将持续,"费希尔说.
三年多来,美国失业率一直高于8%,通胀率目前低于美联储2%的目标位.
费希尔曾反对推出新一轮刺激措施,他认同目前的问题在于就业和让民众再就业,但他担心美联储可能偏离通胀这一工作重心.
"我的确认为,如果我们为了实现就业目标,而放弃控制通胀和通胀预期的目标,是件危险的事情,"他在演讲后对记者表示."我们必须小心地兼顾通胀和就业这两方面."
**退出当前政策?**
费希尔跟其他一些立场更为强硬的同事一样,他反对进一步放宽政策,也是因为担心一旦美联储需要退出宽松政策时会发生什么.
"我们以前从来没有遇到过这种情形,所以我们中间没有人知道如何从像大海一样的流动性资金池中游出来.我担心我们是在作茧自缚,"他说到.
他还表示担心如果购债计划真的提振了经济,利率开始上升,美联储被迫承担数万亿美元债券组合产生的损失"会是什么样的状况".(完)
--编译 白云;审校 程琳
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000