《综述》汽油价格上涨冲击美国消费者,抑制经济成长

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透华盛顿9月28日电---美国普通家庭面对油价上涨,在汽油方面开销节俭,因为8月收入仅小幅增加,因此缩减其他方面的开支,表明经济增长将乏力.
周五公布的其它经济数据显示,美国中西部工厂活动9月出现萎缩,为三年来首次.
美国商务部称,8月消费者支出从7月的增长0.4%升至增长0.5%,为六个月以来最大增幅,但反映出的是汽油价格上涨.美国消费者物价指数(CPI)升幅因汽油上涨而创下近一年半来最大.
8月经通胀调整后的个人支出微幅上升0.1%.[ID:nEAPAS0DW3]
"消费者在支撑经济复苏,但他们无法引领经济复苏,因为就业市场疲软,且收入微薄..."Moody's Analytics的资深经济分析师Ryan Sweet说.
8月个人所得增加0.1%,但经通胀和税收因素调整后,为下滑0.3%,这是实质可支配收入自去年11月以来首次下滑.
由于经通胀调整后的个人支出8月几乎没有增长,占美国经济活动约70%的实质消费支出增幅不大可能大幅超过4-6月期间1.5%的疲软年增率.
美国最大的连锁药店Walgreen周五公布季度获利下降,并表示今年挑战很大,因为消费者减少日常支出.
美国消费者支出图表:(link.reuters.com/cec92t)
美国芝加哥PMI图表:(link.reuters.com/muc92t)
**工厂活动失去动能**
另外,美国供应管理协会(ISM)公布,9月芝加哥采购经理人指数(PMI)从8月的53.0降至49.7,为2009年9月来首度降至荣枯分水岭50的下方,反映出新订单疲软,企业招聘放缓.[ID:nEAPAS0C92]
ISM数据与近期公布的其它显示制造业降温的报告相符,制造业是美国经济复苏的支柱.
"制造业活动趋疲的程度反映出国内和全球需求疲软,这也许预示着美国GDP增长率将继续低于趋势水准,"道明证券资深经济分析师Millan Mulraine说.
但普通家庭似乎没有因为经济阴霾集聚而受到困扰.9月美国消费者信心指数触及四个月高位[ID:nSB1803746],受股市和房价上涨提振.消费者信心表现出的韧性可能有利于奥巴马在11月谋求总统连任.
然而分析师提醒指出,如果美国国会未能避开财政悬崖,消费者信心将在年底前变糟.
受好坏不一的经济数据影响,美国股市下跌,但美股录得2010年以来最佳的第三季表现.美国公债价格则受西班牙相关疑虑支撑上涨.美元兑欧元亦上涨,连续第二周收高.
**麻烦越来越大**
消费者支出放缓,中西部旱情导致农产品库存减少,使得第二季美国GDP增长率降至1.3%,低于第一季的2%.
美国第三季GDP增幅预估值介于1.2%-2.1%.8月消费者支出来源是储蓄的减少,分析师认为这将普通家庭置于脆弱境地,尤其是如果1月消费税上调的话.
"这突显出国会处理这个问题的紧迫程度.美国经济目前没法承受财政紧缩的负担,"法国巴黎银行纽约分行首席北美经济分析师Julia Coronado说.
8月通胀压力因为汽油价每加仑上涨28.2美分而上升.当月个人消费支出(PCE)物价指数上升0.4%,为去年3月以来最大按月涨幅,较上年同期涨幅达到1.5%,7月为1.3%.[ID:nEAPAS0DW3]
但核心PCE物价指数仅较7月上升0.1%,按年涨幅为1.6%,与7月持平,为连续第五个月低于2%.
美联储设定的通胀率目标为2%,美国通胀依然温和应会让联储有理由在一段时期内维持宽松的货币政策立场.(完)
--编译 白云;审校 程琳
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000