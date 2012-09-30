《综述》汽油价格上涨冲击美国消费者,抑制经济成长

路透华盛顿9月28日电---美国普通家庭面对油价上涨,在汽油方面开销节俭,因为8月收入仅小幅增加,因此缩减其他方面的开支,表明经济增长将乏力.

周五公布的其它经济数据显示,美国中西部工厂活动9月出现萎缩,为三年来首次.

美国商务部称,8月消费者支出从7月的增长0.4%升至增长0.5%,为六个月以来最大增幅,但反映出的是汽油价格上涨.美国消费者物价指数(CPI)升幅因汽油上涨而创下近一年半来最大.

8月经通胀调整后的个人支出微幅上升0.1%.[ID:nEAPAS0DW3]

"消费者在支撑经济复苏,但他们无法引领经济复苏,因为就业市场疲软,且收入微薄..."Moody's Analytics的资深经济分析师Ryan Sweet说.

8月个人所得增加0.1%,但经通胀和税收因素调整后,为下滑0.3%,这是实质可支配收入自去年11月以来首次下滑.

由于经通胀调整后的个人支出8月几乎没有增长,占美国经济活动约70%的实质消费支出增幅不大可能大幅超过4-6月期间1.5%的疲软年增率.

美国最大的连锁药店Walgreen周五公布季度获利下降,并表示今年挑战很大,因为消费者减少日常支出.

美国消费者支出图表:(link.reuters.com/cec92t)

美国芝加哥PMI图表:(link.reuters.com/muc92t)

**工厂活动失去动能**

另外,美国供应管理协会(ISM)公布,9月芝加哥采购经理人指数(PMI)从8月的53.0降至49.7,为2009年9月来首度降至荣枯分水岭50的下方,反映出新订单疲软,企业招聘放缓.[ID:nEAPAS0C92]

ISM数据与近期公布的其它显示制造业降温的报告相符,制造业是美国经济复苏的支柱.

"制造业活动趋疲的程度反映出国内和全球需求疲软,这也许预示着美国GDP增长率将继续低于趋势水准,"道明证券资深经济分析师Millan Mulraine说.

但普通家庭似乎没有因为经济阴霾集聚而受到困扰.9月美国消费者信心指数触及四个月高位[ID:nSB1803746],受股市和房价上涨提振.消费者信心表现出的韧性可能有利于奥巴马在11月谋求总统连任.

然而分析师提醒指出,如果美国国会未能避开财政悬崖,消费者信心将在年底前变糟.

受好坏不一的经济数据影响,美国股市下跌,但美股录得2010年以来最佳的第三季表现.美国公债价格则受西班牙相关疑虑支撑上涨.美元兑欧元亦上涨,连续第二周收高.

**麻烦越来越大**

消费者支出放缓,中西部旱情导致农产品库存减少,使得第二季美国GDP增长率降至1.3%,低于第一季的2%.

美国第三季GDP增幅预估值介于1.2%-2.1%.8月消费者支出来源是储蓄的减少,分析师认为这将普通家庭置于脆弱境地,尤其是如果1月消费税上调的话.

"这突显出国会处理这个问题的紧迫程度.美国经济目前没法承受财政紧缩的负担,"法国巴黎银行纽约分行首席北美经济分析师Julia Coronado说.

8月通胀压力因为汽油价每加仑上涨28.2美分而上升.当月个人消费支出(PCE)物价指数上升0.4%,为去年3月以来最大按月涨幅,较上年同期涨幅达到1.5%,7月为1.3%.[ID:nEAPAS0DW3]

但核心PCE物价指数仅较7月上升0.1%,按年涨幅为1.6%,与7月持平,为连续第五个月低于2%.

美联储设定的通胀率目标为2%,美国通胀依然温和应会让联储有理由在一段时期内维持宽松的货币政策立场.(完)