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市场报道 | 2012年 9月 30日 星期日 15:56 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货9月25日持仓报告(表)

路透9月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年9月25日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(725,029口)

269,448 51,762 95,696 289,627 496,003 654,771 643,461 70,258 81,568

较9月18日变动(减少5,092口)

-19,346 -19,995 6,541 8,823 8,317 -3,982 -5,137 -1,110 45

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.2 7.1 13.2 39.9 68.4 90.3 88.7 9.7 11.3

各类交易商数量(总计为613家)

236 123 195 162 206 483 459 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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