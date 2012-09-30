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市场报道 | 2012年 9月 30日 星期日 15:56 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货9月25日持仓报告(表)

路透9月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年9月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,555,863口)

374,662 143,365 440,454 663,843 908,574 1478959 1492393 76,904 63,470

较9月18日变动(减少51,677口)

-21,525 14,329 -21,444 -8,672 -42,554 -51,641 -49,669 -36 -2,008

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.1 9.2 28.3 42.7 58.4 95.1 95.9 4.9 4.1

各类交易商数量(总计为340家)

121 91 152 89 101 284 288 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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