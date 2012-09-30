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市场报道 | 2012年 9月 30日 星期日 15:55 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜9月25日持仓报告(表)

路透9月28日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年9月25日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,263口)

54,605 49,473 14,146 68,398 70,804 137,149 134,423 15,114 17,840

较9月18日变动(增加3,165口)

3,600 1,472 77 -830 1,289 2,847 2,838 318 327

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.9 32.5 9.3 44.9 46.5 90.1 88.3 9.9 11.7

各类交易商数量(总计为243家)

79 93 36 44 47 147 159 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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