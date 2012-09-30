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市场报道 | 2012年 9月 30日 星期日 15:55 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月25日持仓报告(表)

路透9月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年9月25日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(451,415口)

164,205 104,926 63,169 188,203 230,687 415,577 398,782 35,838 52,633

较9月18日变动(减少1,057口)

179 -3,172 877 -1,600 828 -544 -1,467 -513 410

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.4 23.2 14.0 41.7 51.1 92.1 88.3 7.9 11.7

各类交易商数量(总计为385家)

139 106 115 91 117 297 281 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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