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市场报道 | 2012年 9月 30日 星期日 15:53 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货9月25日持仓报告(表)

路透9月28日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年9月25日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,172,897口)

406,467 89,434 135,184 497,212 727,704 1038863 952,322 134,034 220,575

较9月18日变动(减少2,350口)

-15,844 -5,990 7,929 5,720 -9,688 -2,195 -7,749 -155 5,399

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.7 7.6 11.5 42.4 62.0 88.6 81.2 11.4 18.8

各类交易商数量(总计为776家)

208 141 154 212 366 499 594 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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