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市场报道 | 2012年 9月 30日 星期日 15:52 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货9月25日持仓报告(表)

路透9月28日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年9月25日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(185,703口)

64,632 69,136 10,934 94,554 90,784 170,120 170,854 15,583 14,849

较9月18日变动(增加3,921口)

638 7,768 -1,369 5,666 -5,172 4,935 1,227 -1,014 2,694

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.8 37.2 5.9 50.9 48.9 91.6 92.0 8.4 8.0

各类交易商数量(总计为280家)

95 97 63 62 61 194 189 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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