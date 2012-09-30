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市场报道 | 2012年 9月 30日 星期日 15:52 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金9月25日持仓报告(表)

路透9月28日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年9月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(489,516口)

233,994 30,098 32,641 144,506 406,861 411,141 469,600 78,375 19,916

较9月18日变动(增加10,907口)

9,006 -3,775 4,710 -4,296 8,426 9,420 9,361 1,487 1,546

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.8 6.1 6.7 29.5 83.1 84.0 95.9 16.0 4.1

各类交易商数量(总计为342家)

217 47 73 52 52 301 151 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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