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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 06:44 BJT

****日韩经济指标预测--10月1日-10月8日****

路透10月1日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月24日当周--------------------------------

9月30日(日)

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 负3 负1

大型非制造业景气判断指数 正6 正8

日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负12

小型非制造业景气判断指数 负11 负9

日本短观大型企业资本支出 第三季 +5.5% +6.2%

小型企业资本支出 -2.2% -6.6%

----------------------------------10月1日当周--------------------------------

10月1日(一)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 顺差20

进口(较上年同期) -9.1% -9.7%

出口(较上年同期) -5.3% -6.2%

2300 韩国CPI(较前月) 9月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +1.2%

10月2日(二)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.50

0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -- +0.3%

10月3日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 9月29日当周 -- 卖超617亿

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超590亿

10月4-5日

2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,732

10月5日(五)

0300 日本央行利率决议 10月 -- --

0500 日本领先指标 8月 -- -1.4

同时指标 -- -1.3

----------------------------------10月8日当周--------------------------------

10月8日(一)

　2350 日本未经季节调整经常帐(亿美元) 8月 -- 顺差6,254(完)

--整理 梁睿雪;审校 孙茉莉

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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