〔企业结盟〕诺基亚料宣布签署协议,向甲骨文提供地图服务--WSJ

路透9月30日电---华尔街日报报导称,电话制造商诺基亚NOK1V.HE料宣布一项交易,将准许甲骨文ORCL.O的客户使用其地图服务.

该交易或将于周一在旧金山OracleWorld大会上宣布.报导称,此消息得到诺基亚发言人的确认.

诺基亚一直在设法推广定位服务业务,近期已经与Groupon(GRPN.O)及亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)签署了地图交易.

苹果(AAPL.O)上周为放弃谷歌(GOOG.O)的地图技术转而采用自己的技术而公开道歉,许多用户发现苹果的地图服务并不精确.(完)