〔企业结盟〕诺基亚料宣布签署协议,向甲骨文提供地图服务--WSJ

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透9月30日电---华尔街日报报导称,电话制造商诺基亚NOK1V.HE料宣布一项交易,将准许甲骨文ORCL.O的客户使用其地图服务.
该交易或将于周一在旧金山OracleWorld大会上宣布.报导称,此消息得到诺基亚发言人的确认.
诺基亚一直在设法推广定位服务业务,近期已经与Groupon(GRPN.O)及亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)签署了地图交易.
苹果(AAPL.O)上周为放弃谷歌(GOOG.O)的地图技术转而采用自己的技术而公开道歉,许多用户发现苹果的地图服务并不精确.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
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