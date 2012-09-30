主要国家经济指标预测--10月1日****

路透10月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月30日(日)
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 负3 负1
大型非制造业景气判断指数 正6 正8
日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负12
小型非制造业景气判断指数 负11 负9
日本短观大型企业资本支出 第三季 +5.5% +6.2%
小型企业资本支出 -2.2% -6.6%
10月1日(一)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 顺差20
进口(较上年同期) -9.1% -9.7%
出口(较上年同期) -5.3% -6.2%
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.6%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 +5.0% +3.2%
0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 47.0 46.7
0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 44.2 43.6
0748 法国Markit制造业PMI 9月 42.6 42.6
0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 47.3 47.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 46.0 46.0
0800 意大利失业率 8月 10.8% 10.7%
0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 49.5
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 减少2
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11
抵押贷款批准件数(千件) -- 47.3
M4货供额(较前月) -- +0.5%
0900 欧元区失业率 8月 11.4% 11.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.3%
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5
1330 加拿大RBC制造业PMI 9月 -- 53.04
1400 美国建筑支出 8月 +0.5% -0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 49.8 49.6
ISM投入物价指数 55.0 54.0
2300 韩国CPI(较前月) 9月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +1.2%
10月1日-5日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月27日(四)
2350 日本工业生产 8月初值 -1.3% -0.5%
工业生产一个月预估 -2.9% --
工业生产两个月预估 持平 --
2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 +1.8% -0.2%
9月28日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 +0.2% --
房屋信贷 +0.3% --
0500 日本房屋开工(较上年同期) 8月 -5.5% -7.7%
建筑订单(较上年同期) +8.7% --
0530 法国GDP(较上季) 第二季终值 持平 --
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.3% +0.6%
(较上年同期) -0.8% --
0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.8% -0.4%
7月 +0.4% -0.1%
0645 法国PPI(较前月) 8月 +1.2% +0.7%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.67 1.57
0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.7% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.5%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.7% +2.5%
0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 持平 -0.1%
(较上年同期) +3.2% +3.1%
意大利HICP(较前月) +2.1% +1.5%
(较上年同期) +3.4% +3.0%
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 +2.0% --
1230 美国个人所得 8月 +0.1% +0.2%
个人支出 +0.5% +0.5%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.4% --
(较上年同期) +1.5% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.6% --
实质个人支出 +0.1% --
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.2% +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 49.7 53.0
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 78.3 79.0
现况指数 85.7 88.0
预期指数 73.5 73.0
1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 126.7 -- (完)
--整理 张若琪/王洋;审校 侯向明