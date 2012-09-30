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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--10月1日****

路透10月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月30日(日)

2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 负3 负1

大型非制造业景气判断指数 正6 正8

日本短观小型制造业景气判断指数 负15 负12

小型非制造业景气判断指数 负11 负9

日本短观大型企业资本支出 第三季 +5.5% +6.2%

小型企业资本支出 -2.2% -6.6%

10月1日(一)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 顺差20

进口(较上年同期) -9.1% -9.7%

出口(较上年同期) -5.3% -6.2%

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.6%

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 +5.0% +3.2%

0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 47.0 46.7

0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 44.2 43.6

0748 法国Markit制造业PMI 9月 42.6 42.6

0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 47.3 47.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 46.0 46.0

0800 意大利失业率 8月 10.8% 10.7%

0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 49.5

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 减少2

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加11

抵押贷款批准件数(千件) -- 47.3

M4货供额(较前月) -- +0.5%

0900 欧元区失业率 8月 11.4% 11.3%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.5%

(较上年同期) -- +0.3%

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.5 51.5

1330 加拿大RBC制造业PMI 9月 -- 53.04

1400 美国建筑支出 8月 +0.5% -0.9%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 49.8 49.6

ISM投入物价指数 55.0 54.0

2300 韩国CPI(较前月) 9月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +1.2%

10月1日-5日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- -0.4%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月27日(四)

2350 日本工业生产 8月初值 -1.3% -0.5%

工业生产一个月预估 -2.9% --

工业生产两个月预估 持平 --

2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 +1.8% -0.2%

9月28日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 +0.2% --

房屋信贷 +0.3% --

0500 日本房屋开工(较上年同期) 8月 -5.5% -7.7%

建筑订单(较上年同期) +8.7% --

0530 法国GDP(较上季) 第二季终值 持平 --

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.3% +0.6%

(较上年同期) -0.8% --

0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.8% -0.4%

7月 +0.4% -0.1%

0645 法国PPI(较前月) 8月 +1.2% +0.7%

0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.67 1.57

0800 意大利PPI(较前月) 8月 +0.7% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.5%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.7% +2.5%

0900 意大利CPI(较前月) 9月初值 持平 -0.1%

(较上年同期) +3.2% +3.1%

意大利HICP(较前月) +2.1% +1.5%

(较上年同期) +3.4% +3.0%

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 +2.0% --

1230 美国个人所得 8月 +0.1% +0.2%

个人支出 +0.5% +0.5%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.4% --

(较上年同期) +1.5% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.6% --

实质个人支出 +0.1% --

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 7月 +0.2% +0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 49.7 53.0

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 78.3 79.0

现况指数 85.7 88.0

预期指数 73.5 73.0

1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 126.7 -- (完)

--整理 张若琪/王洋;审校 侯向明

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