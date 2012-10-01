〔全球外汇〕第二季全球外汇储备中美元份额微降至61.9%--IMF

路透纽约9月28日电---国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示,今年第二季各国央行持有的已知全球储备中美元的份额下滑.

第二季大约5.8万亿(兆)已知储备中美元所占的比重为61.9%,低于第一季的62.1%.

第二季包括不明货币在内的全球央行储备总量上升至逾10.5万亿美元的纪录水平.

尽管欧元区发生债务危机,全球储备中欧元的占比仍从第一季的24.9%升至25.0%.数据显示,第二季央行的欧元配置规模增加455亿美元.

一个值得关注的趋势是,新兴市场央行的欧元储备规模较第一季的7,230亿美元减少了约4%,降至6,950亿美元.

新兴市场央行亦持有大多数储备,为6.8万亿美元,较前一季增加约0.5%.不过这些央行储备增长的速度放慢.

另一个值得注意的趋势是"其他货币"分类,这主要指澳元和加元等商品货币.

第二季总体外汇储备中该类货币的占比从第一季的约5.2%上升至5.3%,较上年同期跳增15%.

第二季未报告储备规模从前一季的4.7万亿美元降至4.6万亿,外界认为这类储备主要是中国持有的.(完)