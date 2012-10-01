〔全球外汇〕第二季全球外汇储备中美元份额微降至61.9%--IMF

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约9月28日电---国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示,今年第二季各国央行持有的已知全球储备中美元的份额下滑.
第二季大约5.8万亿(兆)已知储备中美元所占的比重为61.9%,低于第一季的62.1%.
第二季包括不明货币在内的全球央行储备总量上升至逾10.5万亿美元的纪录水平.
尽管欧元区发生债务危机,全球储备中欧元的占比仍从第一季的24.9%升至25.0%.数据显示,第二季央行的欧元配置规模增加455亿美元.
一个值得关注的趋势是,新兴市场央行的欧元储备规模较第一季的7,230亿美元减少了约4%,降至6,950亿美元.
新兴市场央行亦持有大多数储备,为6.8万亿美元,较前一季增加约0.5%.不过这些央行储备增长的速度放慢.
另一个值得注意的趋势是"其他货币"分类,这主要指澳元和加元等商品货币.
第二季总体外汇储备中该类货币的占比从第一季的约5.2%上升至5.3%,较上年同期跳增15%.
第二季未报告储备规模从前一季的4.7万亿美元降至4.6万亿,外界认为这类储备主要是中国持有的.(完)
--编译 吴云凌;审校 白云
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