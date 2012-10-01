欧洲经济指标预测--10月1日-10月8日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月1日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月1日-5日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 持平 -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -0.9% -0.9%
10月1日(一)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- +3.2%
0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 47.5 46.7
0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 44.1 43.6
0748 法国Markit制造业PMI 9月 42.6 42.6
0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 47.3 47.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 46.0 46.0
0800 意大利失业率 8月 10.8% 10.7%
0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 49.0 49.5
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加1 减少2
抵押贷款额(亿英镑) 增加5 增加11
抵押贷款批准件数(千件) 49.0 47.3
M4货供额(较前月) -- +0.5%
0900 欧元区失业率 8月 11.4% 11.3%
10月2日(二)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 持平 +1.3%
(较上年同期) -0.8% -0.7%
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 49.8 49.0
0900 欧元区PPI(较前月) 8月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +1.8%
10月3日(三)
0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 43.5 44.0
0748 法国Markit服务业PMI 9月 46.1 46.1
综合PMI -- 44.1
0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.6 50.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 46.0 46.0
综合PMI 45.9 45.9
0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 53.0 53.7
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.1% -0.2%
(较上年同期) -2.0% -1.7%
10月4日(四)
0715 瑞士工业订单 第二季 -- -3.9%
1100 英国央行利率决定 10月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决定 10月 0.75% 0.75%
10月5日(五)
1000 德国工业订单 8月 -0.5% +0.5%
--------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月8日(一)
0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 -- 2.8%
经季节调整失业率 -- 2.9%
0600 德国出口(经季节调整,较前月) 8月 -- +0.5%
进口(经季节调整,较前月) -- +0.9%
贸易收支(经季节调整,亿欧元) -- 顺差161
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 负23.2
1000 德国工业生产(较前月) 8月 -- +1.3%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 9月 -1.00% -0.40%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 负19 (完)
--编译 侯向明;审校 吴云凌
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