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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:08 BJT

****澳新经济指标预测--10月1日-10月8日****

路透10月1日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月1日当周--------------------------------

10月1日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.6%

10月2日(二)

0430 澳洲央行利率决定 10月 3.50% 3.50%

10月3日(三)

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差7 逆差5.56

进口 -- -1%

出口 -- -3%

10月4日(四)

0130 澳洲建筑许可 8月 +4.7% -17.3%

民间住宅许可 -- +1.6%

0130 澳洲零售销售(较前月) +0.4% -0.8%

10月5日(五)

暂无重要经济指标

10月1-7日

2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 9月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +6.1%

----------------------------------10月8日当周--------------------------------

10月8日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -2.1%

报纸招聘广告(较前月) -- -6.1%

2100 新西兰NZIER企业信心指数 第三季 -- -4.0%

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +3.0%

(较上年同期) -- +7.1%(完)

--整理 许娜;审校 戴素萍

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