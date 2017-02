路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

亲爱的客户,您好.以下市场报导中文新闻使用代码一览表,欢迎各位列印并放在手边参考. -------------------------------------------------------------------------------- 您可以在新闻窗口(用F9键调出)中用新闻代码的组合再加上CMN,来查找相关新闻. 例如,若欲搜寻中国人民币汇率的报导:键入CMN-HK-FRX,按ENTER键即可. 您亦可随意组合(以破折号"-"连结)产品代码和新闻代码,缩小搜寻范围, 也可以点击方括号中的直接提取代码,直接调出相关新闻. 如欲调出每月第一个工作天上午七点更新的路透新闻代码指南,请点选[DIR/CN]. -------------------------------------------------------------------------------- 例行各项报导 产品代码 直接提取代码 新闻代码 -------------------------------------------------------------------------------- ****外汇市场报导**** 人民币在岸和中国利率市场新闻 CMN [CNY/CN] CN FRX EMRG ASIA 人民币在岸新闻 CMN [CNY/CN-FRX] CN FRX EMRG ASIA 人民币离岸新闻 CMN [CNYO/CN] CN FRX EMRG ASIA 〔中国汇市〕人民币询价交易午盘/收盘/中间价 CMN [CNY/CN-FRX-PMF] CN FRX EMRG ASIA 〔人民币汇率〕国际清算银行月度人民币实际有效汇率 CMN [CNY/CN-FRX-US] CN FRX EMRG ASIA US TW HK 《中国人民币有效汇率变动情况表》 CMN [CNY/CN-FRX-US] CN FRX EMRG ASIA US TW HK 〔台湾汇市〕台币兑美元 CMN [TWD/CN] TW FRX EMRG ASIA 〔纽约汇市〕美元盘中 CMN [USD/CN] US FRX EUR 〔纽约汇市〕美元盘初、收盘 CMN [FRX/CN] US FRX EUR 〔东京汇市〕美元盘初 CMN [USD/CN] JP FRX EUR ASIA US 〔东京汇市〕美元盘中、中午 CMN [FRX/CN] JP FRX EUR ASIA US 〔东京汇市〕美元尾盘 CMN [FRX/CN] JP FRX EUR ASIA US 〔欧洲汇市〕美元盘中 CMN [USD/CN] US FRX EUR EUROP 〔欧洲汇市〕英镑盘初﹑收市 CMN [GBP/CN] GB FRX EUR EUROP 〔欧洲汇市〕瑞郎盘初 CMN [CHF/CN] CH FRX EUR EUROP 〔韩国汇市〕早盘﹑收盘 CMN [KRW/CN] KR FRX EMRG ASIA 〔新兴汇市〕亚洲主要货币盘中 CMN [EMRG/SGCN] SG TH FRX ASIA EMRG 〔澳新汇市〕午盘﹑尾盘 CMN [AUD/CN] AU FRX ASIA 〔加拿大汇市〕加元兑美元收盘 CMN [CAD/CN] CA FRX 《外汇动态》 CMN [FXNEWS/CN] FRX JP US EUR ASIA EUROP 〔全球汇市〕X月X日止当周IMM持仓 CMN [IMM/FXCN] US DRV FRX EUR FUND ASIA EUROP 《重要新闻快速浏览》--全球主要外汇市场X月X日收盘报导 CMN TOP FRX+国家及 区域代码 全球外汇市场X月X日主要消息 CMN [MI/DIARYCN] FRX DIARY ASIA US EUROP 《汇市解析》--技术面及价位预测 CMN [TECH/FRXCN] FRX INSI US EUROP 《全球市场》 [MKTS/ASCN] CN ASIA EMRG HK STX DBT ENR CRU US TOP FIN BANK BNK DRV 《汇市一周展望》 CMN [FX/OCN] FRX US EUR JP ASIA ****债市与货币市场焦点与动态**** 《中国金融市场本周资金面影响因素一览》----X月X日 CMN [MMT/ISUCN] CN ASIA EMRG CFACT STX DBT MMT FUND CEN 〔中国债市〕人民币利率互换 CMN [MMT/DRVCN] CN ASIA EMRG DBT MMT DRV INT 〔中国债市〕银行间现券收盘 CMN [CN/CN] CN DBT MMT GVD EMRG ASIA 〔中国债市〕债市盘中报导 CMN [CN/CN] CN DBT MMT GVD EMRG ASIA 〔中国票据市场〕 CMN [CN/CPCN] CN DBT MMT EMRG ASIA 〔中国公开市场〕 CMN [CN/MMTCN] CN CEN MMT ASIA EMRG 《中国公开市场分析》 CMN [CN/MMTCN] CN CEN MMT ASIA EMRG CDEPTH 《中国公开市场预测》 CMN [CN/MMTCN] CN CEN MMT ASIA 〔中国新债〕 CMN CN DBT ISU EMRG ASIA 《中国债市专栏》 CMN [CN/OCN] CN DBT EMRG 中国企业债新闻 CMN [COR/CN] CN DBT EMRG 中国信用债承销商排名 CMN [COR/CN-ISU] CN DBT ISU BNK FIN 《企业看点》--X月X日财务活动报导摘要CMN [CHAT/CN] DBT STX 〔台湾货币市场〕每日资金预期变化因素CMN [TWMMT/CN] TW DBT MMT ASIA GVD EMRG 〔台湾货币市场〕隔夜拆款利率 CMN [TWMMT/CN] TW MMT ASIA EMRG 〔台湾货币市场〕短期票券利率 CMN [TWMMT/CN] TW MMT ASIA EMRG 〔台湾债市〕早盘﹑早市尾盘﹑尾盘 CMN [TW/CN] TW DBT GVD ASIA EMRG 〔台湾债市〕附买回利率 CMN [TW/CN] TW DBT GVD ASIA EMRG 〔台湾债市〕公债指数 CMN TW DBT GVD ASIA EMRG 〔台湾债市〕指标券借券概况 CMN TW DBT GVD ASIA EMRG 〔台湾债市〕指标券三大交易商买卖超 CMN TW DBT GVD ASIA EMRG 《台湾债市专栏》 CMN [COLUMN/CN-TW/OCN] TW DBT EMRG 《台债本周展望》 CMN [TW/OCN] TW ASIA EMRG DBT MMT CDEPTH 〔台湾央行〕公开市场操作相关消息 CMN [TW/MMTCN] TW MMT INT CEN EMRG ASIA 〔美国债市〕公债收盘 CMN [US/NCN] US DBT GVD DRV 〔美国债市〕资产支持债券 CMN [ABS/CN] US DBT ABS FIN MTG 〔美国债市〕抵押贷款支持债券 CMN [MTG/CN] US DBT MBS FIN MTG REA 〔美国债市〕公司债 CMN [USC/CN] US DBT USC 〔货币债市〕美元LIBOR CMN [MMT/CN] US INT DRV BNK EUROP 〔美国债市〕公债标售得标利率 CMN US DBT GVD ISU INT 〔东京美债〕 CMN [US/TCN] JP US DBT GVD 〔伦敦美债〕 CMN [US/LCN] GB EUROP US DBT GVD DRV 〔欧元债市〕 CMN [GVD/EURCN] DE EU EUR DBT GVD