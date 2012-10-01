〔欧元区政经〕欧元区将不会维持当前形式,规模会缩小--斯洛伐克总理

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透布拉迪斯拉发9月30日电---斯洛伐克总理Robert Fico周日表示,欧元区不会以当前形式存在下去,一个或者也许两个国家将被迫退出欧元区,因为他们无法实现自己的承诺.
"我想以后会清楚看到一些国家没有能力进行财政整固和兑现承诺,所以到时候一个或者也许是两个国家将退出当前的欧元区,"Robert Fico对斯洛伐克电视台Markiza表示.
在被问及可能被迫退出欧元区的国家是不是有希腊时,他表示,"是的,希腊就是个例子."
Fico表示,他相信希腊现在在满足国际贷款机构的要求方面,已经很吃力.
"我想希腊无法兑现承诺.它在要求越来越多的特别待遇,要求获得更多时间实现承诺,主要欧元区国家该在如何处理希腊的问题上采取立场了."
"如果希腊无法履行自己的义务,那就应该协商退出欧元区了."(完)
--编译 白云;审校 王兴亚
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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