〔欧元区政经〕欧元区将不会维持当前形式,规模会缩小--斯洛伐克总理

路透布拉迪斯拉发9月30日电---斯洛伐克总理Robert Fico周日表示,欧元区不会以当前形式存在下去,一个或者也许两个国家将被迫退出欧元区,因为他们无法实现自己的承诺.

"我想以后会清楚看到一些国家没有能力进行财政整固和兑现承诺,所以到时候一个或者也许是两个国家将退出当前的欧元区,"Robert Fico对斯洛伐克电视台Markiza表示.

在被问及可能被迫退出欧元区的国家是不是有希腊时,他表示,"是的,希腊就是个例子."

Fico表示,他相信希腊现在在满足国际贷款机构的要求方面,已经很吃力.

"我想希腊无法兑现承诺.它在要求越来越多的特别待遇,要求获得更多时间实现承诺,主要欧元区国家该在如何处理希腊的问题上采取立场了."

"如果希腊无法履行自己的义务,那就应该协商退出欧元区了."(完)