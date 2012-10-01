〔欧洲金融〕不应放慢推进欧元区银行业监管计划--意大利财长格雷利

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透柏林9月28日电---意大利财长格雷利周五表示,不应放慢推进欧元区银行业监管计划,尽管有人担心推进速度过快.
"我们完全相信,有必要而且可以快速地推进该计划,"格雷利在商业研讨会上向记者称,"我们支持(委员会为此计划制定的)最终期限."
"如果有人担心此计划推进过快,那么应该予以考虑,但这本身不能成为放慢该计划的理由."
欧元区领导人希望能在年底前就此计划达成协议,但德国财长朔伊布勒曾多次警告不要做出如此预期.
朔伊布勒也参加了此研讨会,但格雷利表示他们没有时间就此问题进行一对一的讨论.
针对欧元区17国创建一个银行业联盟的计划到底需要做些什么,人们的看法不一.决定加入此计划的其他欧盟国家从一开始便加入了讨论.(完)
--编译 许娜;审校 孙茉莉
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。