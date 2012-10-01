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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:22 BJT

《汇市简讯》美元普遍走强推动美元/日圆上涨,关注78.16和78.31水平

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* 美元/日圆上涨,得益于美元兑主要货币普遍走强,欧元疲弱,以及上周五触及78.11的高位

* 早盘上档在78.00/05附近受限,将关注78.16和78.31水平

* 前者为一目均衡基准线,后者为一目均衡转换线,两者几乎平坦

* 关注两个水平上方的停止单,一些停止单推动美元/日圆周五掉头升越78.00水平.

* 目前支撑位料在77.85前方,为小时图上的下跌回档位

* 在日本下半财年的首个交易日,其市场走势可能迟滞.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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